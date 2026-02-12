Un crollo dal soffitto ha messo in allerta l’istituto Zappa di Saronno, causando l’interruzione delle lezioni. Dopo aver effettuato i controlli tecnici necessari, le verifiche sono state concluse e domani gli studenti torneranno in classe. La direzione scolastica ha confermato che i lavori di messa in sicurezza sono stati completati e non ci sono più rischi.

Crollo dal soffitto all'istituto Zappa di Saronno, verifiche completate, domani si torna a scuola

Saronno (Varese), 13 febbraio 2026 – All’istituto Zappa di Saronno, un pannello in cartongesso si è staccato dal soffitto, facendo crollare calcinacci su alcune attrezzature e creando un rischio immediato.

