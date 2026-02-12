Il crollo di un edificio ad Arzano preoccupa ancora. Gli architetti chiedono alle autorità di intervenire subito con una legge speciale per i condomini. Suggeriscono anche di cambiare il modo in cui si pensa alla manutenzione degli immobili, per evitare che tragedie simili si ripetano.

Dopo il crollo ad Arzano, l’Ordine degli Architetti lancia un appello alle istituzioni: serve una legge speciale per i condomini e un cambio culturale sulla manutenzione. Il recente crollo ad Arzano riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza degli edifici e della gestione dei condomìni. Antonio Cerbone, tesoriere dell’Ordine degli Architetti di Napoli e coordinatore regionale della Struttura tecnica nazionale della Protezione civile, invita a non liquidare l’accaduto come una semplice fatalità. «I crolli ripetuti – afferma – segnalano un patrimonio edilizio lasciato senza cura. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Crollo ad Arzano, appello degli architetti

Un nuovo crollo si è verificato ad Arzano, sollevando preoccupazioni tra residenti e professionisti del settore.

A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli.

