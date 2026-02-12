Crisi idrica Dispenza Area progressista | Qui frana il sistema civile e democratico

La crisi idrica che colpisce Canicattì si fa sentire forte. Le interruzioni dell’acqua e le perdite continue svelano una gestione poco efficace, mentre il rappresentante dell’Area progressista, Dispenza, accusa: “Qui frana il sistema civile e democratico”. La città si trova in difficoltà, con cittadini che si trovano senza acqua e un’amministrazione che sembra impotente di fronte a problemi così evidenti.

"Quel che soffre in questi giorni la città di Canicattì, il sostanziale disprezzo verso la città di Agrigento, con turni che saltano e una scandalosa e fitta rete di perdite di acqua, ci dicono che in Sicilia, ad Agrigento sono franate civiltà e democrazia".Lo sottolinea Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area Progressista di Agrigento."Questo è quello che abbiamo ereditato da decenni di malgoverno - aggiunge - questo è quello che il centrodestra, sull'asse Roma-Palermo-Agrigento, pensa di continuare ad infliggere ai cittadini, soprattutto a quelli economicamente fragili"."Dette delle responsabilità di chi governa - dice la nota - è tempo, però, che anche le forze politiche del centrosinistra facciano di questo scandalo un tema nazionale di denuncia e di lotta, non una battaglia locale: il diritto all'acqua è lotta centrale per la difesa della democrazia e della civiltà".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Canicattì Agrigento

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Canicattì Agrigento

