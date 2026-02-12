Crisi idrica a Canicattì Lala Italia viva | Di fronte ai disastrosi disservizi del servizio Idrico chi informa correttamente i cittadini?

La crisi dell’acqua a Canicattì preoccupa i cittadini. Le strade sono senz’acqua da giorni e nessuno sa ancora quando finiranno i disservizi. Lala di Italia Viva chiede spiegazioni: “Chi informa correttamente i cittadini?” I lavori per il rifacimento della rete sono ancora in ritardo e nessuno ha chiarito se si rispettano i tempi previsti. La domanda resta aperta: avremo acqua corrente senza interruzioni? Finora, l’ente appaltante, AICA, non ha fornito risposte chiare.

Ci sono domande che non possono più attendere, servono risposte chiare e limpide. A che punto sono i lavori per il rifacimento della rete idrica cittadina? Stiamo rispettando i crono-programmi? Avremo la distribuzione continua, l’acqua corrente? AICA è l’ente appaltante, ma fin ora non ha fornito ragguagli circa lo stato di avanzamento dei lavori. Agrigento continua ad essere un colabrodo, e di fronte un inverno così ricco di piogge, molte buche si sono trasformate in vere e proprie voragini mettendo a rischio la sicurezza della strade. Si continuano a ritardare gli interventi necessari e non esiste alcuna arteria della città che non sia “decorata da lapazze”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La crisi idrica a Canicattì non si ferma.

