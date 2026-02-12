Crisi educativa | Princi richiama l’urgenza per l’Italia

La ministra Giusi Princi ha parlato al Parlamento Europeo, mettendo in evidenza quanto l’Italia stia vivendo una crisi educativa difficile da ignorare. Ha detto che bisogna intervenire subito, perché il problema riguarda soprattutto studenti, insegnanti e famiglie. Ora si aspetta una risposta concreta da parte delle istituzioni.

Giusi Princi al Parlamento Europeo: “L’Italia affronta una crisi educativa che non possiamo ignorare”. Nel suo intervento al Parlamento Europeo, l’europarlamentare Giusi Princi ha acceso i riflettori su una crisi educativa che attraversa l’Italia e che, pur inserendosi in un quadro europeo più ampio, presenta nel nostro Paese caratteristiche ancora più critiche. Secondo i dati richiamati da Princi, tre milioni di giovani europei hanno già abbandonato scuola e formazione senza un diploma, ma l’Italia registra percentuali di dispersione scolastica superiori alla media UE, soprattutto nelle aree più fragili dal punto di vista socioeconomico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Crisi educativa: Princi richiama l’urgenza per l’Italia Approfondimenti su Giusi Princi Foibe, Giusi Princi richiama memoria e responsabilità In vista del Giorno del Ricordo, Giusi Princi ha voluto ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. L’urgenza dei dormitori pubblici a bassissima soglia come questione di diritti e responsabilità educativa La città di Catania sta affrontando un aumento di persone senza casa, colpite da sfratti e pignoramenti per morosità incolpevole. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giusi Princi Crisi educativa in Etiopia: oltre 3,5 milioni di bambini non frequentano la scuolaQuella dell’Etiopia è una delle peggiori crisi educative al mondo. In tutto il Paese, infatti, oltre 3,5 milioni di bambini non vanno a scuola, 1 bambino su 16 . Secondo i dati dell'ultimo rapporto ... savethechildren.it Durante SCENARI DI VITA dovevamo “lavorare sulle autonomie”. Risultato UNA PIZZA CLAMOROSA!!! Di quelle che mettono in crisi ogni teoria educativa: morbidissima e profumata! I ragazzi hanno fatto la spesa, impastato, aspettato, scelto, collaborato. - facebook.com facebook

