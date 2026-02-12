Cricket Sandokan ha dato gli occhi della Tigre all’Italia

Gli azzurri del cricket hanno fatto il colpaccio al Mondiale T20. Con una vittoria contro il favorito Nepal, hanno sorpreso tutti e portato a casa una vittoria storica. In tribuna, Kabir Bedi ha esultato come se fosse sul ring. È stata una partita che resterà nella memoria degli appassionati italiani.

EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!

L’Italia conquista la sua prima vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal a Mumbai.

Mondiali di Cricket: l'Italia affronta il Nepal a Mumbai. A tifare ci sarà anche... Sandokan

A Mumbai gli azzurri tornano in campo contro il Nepal, cercando di dimenticare la sconfitta con la Scozia.

