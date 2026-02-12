Cricket Sandokan ha dato gli occhi della Tigre all’Italia

Gli azzurri del cricket hanno fatto il colpaccio al Mondiale T20. Con una vittoria contro il favorito Nepal, hanno sorpreso tutti e portato a casa una vittoria storica. In tribuna, Kabir Bedi ha esultato come se fosse sul ring. È stata una partita che resterà nella memoria degli appassionati italiani.

