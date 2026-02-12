Cricket Sandokan ha dato gli occhi della Tigre all’Italia
Gli azzurri del cricket hanno fatto il colpaccio al Mondiale T20. Con una vittoria contro il favorito Nepal, hanno sorpreso tutti e portato a casa una vittoria storica. In tribuna, Kabir Bedi ha esultato come se fosse sul ring. È stata una partita che resterà nella memoria degli appassionati italiani.
Storico successo degli azzurri al Mondiale T20 di cricket: battuto il favorito Nepal per l’entusiasmo di Kabir Bedi in tribuna. Guarda il video di Mario Salvini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!
L’Italia conquista la sua prima vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal a Mumbai.
Mondiali di Cricket: l'Italia affronta il Nepal a Mumbai. A tifare ci sarà anche... Sandokan
A Mumbai gli azzurri tornano in campo contro il Nepal, cercando di dimenticare la sconfitta con la Scozia.
TRA POCO ITALIA-NEPAL E CI SARÀ ANCHE SANDOKAN Tutta l’ubriacatura della storica prima doveva essere assorbita. L’eccitazione dell’arrivo al Eden Gardens, l’inno nazionale in una ribalta che per anni l’Italia del cricket non aveva mai nemmeno osato - facebook.com facebook
È ufficiale: Sandokan conquista il mondo La serie è ora su Netflix in USA, Canada, Regno Unito e America Latina. Dopo l’Europa (Italia, Grecia, Portogallo, Turchia ed Est Europa), arriverà presto in Spagna e poi in Africa, Medio Oriente e Asia, dove nasce l x.com
