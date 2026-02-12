Cresce il campus universitario di Ravenna +2% di immatricolazioni Il rettore | Bene ma servono più studentati

Cresce il numero di studenti a Ravenna, con un aumento del 2% nelle immatricolazioni. Il rettore sottolinea che, sebbene i numeri siano incoraggianti, servono più studentati per far fronte alla domanda. La crescita del campus romagnolo contribuisce a rafforzare il ruolo dell’ateneo nella regione, ma ora si punta anche a migliorare le strutture abitative per accogliere meglio i nuovi iscritti.

L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione I Campus romagnoli si confermano un motore trainante per l’Università di Bologna, registrando segni positivi quasi ovunque, mentre l’Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione. E anche Ravenna vede un incrementi degli studenti rispetto all'anno precedente. È questa la fotografia scattata dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari durante la presentazione dei dati sulle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’università di Rimini mantiene i numeri, anche se in lieve calo, e il rettore ribadisce quanto siano importanti più studentati.

