Creano il panico nel locale La violenza alla pasticceria Le titolari | Ora sono già liberi
Sabato notte, alla pasticceria Bella Napoli di Pian di Porto, si è scatenata una rissa che ha fatto scappare i clienti. Due uomini hanno iniziato a litigare in modo violento, creando il panico tra gli avventori. Le titolari, spaventate, hanno chiamato subito la polizia, che è arrivata in pochi minuti. Prima di essere portati via, i due aggressori sono stati visti mentre si allontanavano, già liberi di nuovo. La scena ha lasciato tutti sotto shock.
Un brutto, bruttissimo episodio, quello che si è verificato sabato notte, alla pasticceria Bella Napoli di Pian di Porto. Le giovani donne, titolare e dipendenti, che si trovavano lì in quei concitati momenti, hanno raccontato l'accaduto sul profilo Facebook. Due persone - un uomo e una donna - stavano infastidendo personale e clienti presenti: alla richiesta della titolare di andarsene, le hanno aggredite e loro quattro, spaventate, hanno cercato di difendersi. Poi se ne sono andati, sembrava tutto finito ma, dopo dieci minuti, i due sono tornati, armati di coltello e bottiglie rotte, minacciando il possesso di una pistola.
