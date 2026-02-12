Crans-Montana i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procura

Scene di tensione si sono vissute questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera. I parenti delle vittime dell’incendio di Capodanno, che ha ucciso 41 persone, si sono scagliati contro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’. Quando i due sono arrivati in tribunale, le proteste e le urla hanno fatto scoppiare un clima di caos e rabbia.

Scene tumultuose davanti alla procura di Sion, in Svizzera, all’arrivo dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, teatro dell’incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Il giornale svizzero Blick riporta che, al loro arrivo per un nuovo interrogatorio, diversi parenti delle vittime si sono precipitati verso i due gridando “Avete ucciso i nostri figli”. Secondo il quotidiano, la coppia è riuscita a entrare nell’edificio solo sotto la protezione della polizia e in seguito i parenti hanno lasciato l’area. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procura Approfondimenti su Crans Montana Procura Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a Sion I coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione. I parenti delle vittime: “Frustrazione” Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Procura Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Dramma di Crans-Montana, Parmelin da Milano: Non siamo qui per fare spettacolo, ma per essere efficaci; Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage; Le testimonianze: Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: Ho cercato di tirare qualcuno con me | blue News. Crans-Montana, furia e lacrime contro i coniugi Moretti: l’assedio delle famiglie trasforma l’attesa in resa dei contiUn clima di tensione crescente, urla che si accavallano, pianti incontenibili e accuse gridate a pochi centimetri di distanza: l’arrivo dei coniugi Moretti è ... thesocialpost.it Crans Montana, aiuti alle famiglie: dal Comune solo un milione (e colletta tra i residenti)I testimoni della tragedia di Crans-Montana potranno continuare a fornire testimonianze all’avvocato Romain Jordan, che difende alcune famiglie. Mentre il Comune di Crans stanzia un ... ilmattino.it Dopo la tragedia di Crans-Montana, i ricordi di una sopravvissuta del cinema Statuto - facebook.com facebook #CransMontana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.