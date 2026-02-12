Crans-Montana i Moretti linciati in strada dai familiari delle vittime | insulti urla spintoni

A Crans-Montana, la tensione esplode quando i familiari delle vittime del rogo di Capodanno si scagliano contro Jacques e Jessica Moretti. Insulti, urla e spintoni si scatenano in strada, poco prima dell’interrogatorio della donna davanti all’aula universitaria. La polizia interviene per calmare gli animi, mentre le due parti si fronteggiano con rabbia e dolore. La scena mette in luce quanto ancora siano vivi i traumi di quella notte fatale.

Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo di Capodanno di Crans-Montana al Constellation e i coniugi Jacques e Jessica Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio della donna davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Nel corso dello scontro verbale, una madre ha accusato Jacques Moretti di aver pagato 200mila franchi per chiudere la vicenda, definendoli " la mafia ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica, i coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime dell’incendio al Constellation di Crans-Montana.

Questa mattina a Sion, i Moretti sono stati accolti con una pesante contestazione al momento dell’interrogatorio.

