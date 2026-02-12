Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

Tensione a Sion, dove i coniugi Moretti sono stati affrontati dai familiari delle vittime. All’ingresso dell’università, si sono verificati momenti di scontro tra le parti, mentre gli imputati sono chiamati a rispondere del rogo del Constellation. La situazione resta calda e ancora sotto controllo delle forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione a Sion, in Svizzera, all'ingresso dei coniugi Moretti nella sede dell'università, che ospita gli interrogatori dei due imputati per il rogo del Constellation. Diversamente da quanto successo ieri, genitori e familiari delle vittime hanno rivolto accuse pesantissime a Jacques e Jessica Moretti.

Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation.

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

