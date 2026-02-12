Crans-Montana i Moretti aggrediti dai famigliari delle vittime La rabbia prima dell’interrogatorio l’avvocato | Hanno chiesto loro di incontrarli – Il video

A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime del rogo al Constellation. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica, quando i parenti delle vittime si sono scagliati contro di loro. La scena si è svolta davanti all’aula universitaria a Sion, dove si stava tenendo l’audizione. L’avvocato dei Moretti ha spiegato che i familiari hanno chiesto di incontrarli, ma la situazione è presto degenerata in una rissa. Il video dell

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione a Sion. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. Ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Urla anche contro l’avvocato. «Sono stati i coniugi Moretti a voler incontrare le famiglie delle vittime – ha detto l’avvocato Nicola Meier, che assiste Jacques e Jessica Moretti, dopo l’aggressione – lo hanno sempre detto di voler ascoltare e spiegarsi con le famiglie delle vittime affinché si possano esprimere ma questa non è una spiegazione è stata un’aggressione, l’avete vista, c’è stato uno straripamento di tipo fisico; non ci aspettavamo che non ci fosse la polizia».🔗 Leggi su Open.online

Pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica, i coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime dell’incendio al Constellation di Crans-Montana.

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce.

