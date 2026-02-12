I familiari delle vittime di Crans-Montana affrontano i coniugi Moretti con accuse dure. Quando i Moretti sono arrivati alla sede dell’interrogatorio, i parenti hanno urlato contro di loro: «Avete ucciso i nostri figli». La scena è stata molto tesa, con i familiari che hanno chiesto spiegazioni e espresso tutta la rabbia per quanto accaduto.

L’arrivo dei coniugi Moretti alla sede dell’interrogatorio sulla tragedia di Crans-Montana è stato accolto dalle grida di disperazione dei familiari delle vittime: «Avete ucciso i nostri figli». Scortati dalla polizia, a fianco dei loro avvocati e in mezzo agli spintoni, i proprietari del Constellation sono poi riusciti a entrare nella facoltà di ingegneria di Sion dove si svolgono le audizioni che oggi toccano a Jessica Moretti. Ma la rabbia e l’indignazione di chi ha perso i propri cari nel rogo di Capodanno non sono destinati ad affievolirsi: non solo Jacques Moretti è uscito dal carcere su cauzione, ma ieri ha anche scaricato la responsabilità di quanto accaduto sul Comune, respingendo le accuse. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»

Approfondimenti su Crans Montana Uccisioni

#Crans-Montana- incendio || A Crans Montana, i coniugi Moretti sono stati circondati e insultati dai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno.

Jacques e Jessica Moretti sono stati circondati e colpiti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana davanti al tribunale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime:«Avete ucciso i nostri figli»

Ultime notizie su Crans Montana Uccisioni

Argomenti discussi: Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei ragazzi feriti a Crans-Montana; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; È sempre Cartabianca: Crans Montana: parlano i familiari delle vittime Video; Crans Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti: Avete ucciso i nostri figli.

Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime VIDEOCRANS-MONTANA - Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans-Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo ... ilgazzettino.it

Al Constellation "non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle". Spiega Jessica Moretti, proprietaria del discobar di Crans-Montana dove sono morte 41 persone, nel corso dell'interrogatorio di oggi. Inol x.com

Leggo. . Momenti di altissima tensione si sono consumati a Crans-Montana poco prima dell'interrogatorio di Jessica Moretti. Davanti all'edificio in cui si tiene l'audizione, i proprietari del Constellation - il locale teatro della strage di Capodanno - sono stati travol - facebook.com facebook