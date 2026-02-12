Crans-Montana i familiari delle vittime contro i Moretti | Avete ucciso i nostri figli come dormite?

Da panorama.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I familiari delle vittime di Crans-Montana affrontano i coniugi Moretti con accuse dure. Quando i Moretti sono arrivati alla sede dell’interrogatorio, i parenti hanno urlato contro di loro: «Avete ucciso i nostri figli». La scena è stata molto tesa, con i familiari che hanno chiesto spiegazioni e espresso tutta la rabbia per quanto accaduto.

L’arrivo dei coniugi Moretti alla sede dell’interrogatorio sulla tragedia di Crans-Montana è stato accolto dalle grida di disperazione dei familiari delle vittime: «Avete ucciso i nostri figli». Scortati dalla polizia, a fianco dei loro avvocati e in mezzo agli spintoni, i proprietari del Constellation sono poi riusciti a entrare nella facoltà di ingegneria di Sion dove si svolgono le audizioni che oggi toccano a Jessica Moretti. Ma la rabbia e l’indignazione di chi ha perso i propri cari nel rogo di Capodanno non sono destinati ad affievolirsi: non solo Jacques Moretti è uscito dal carcere su cauzione, ma ieri ha anche scaricato la responsabilità di quanto accaduto sul Comune, respingendo le accuse. 🔗 Leggi su Panorama.it

crans montana i familiari delle vittime contro i moretti avete ucciso i nostri figli come dormite

© Panorama.it - Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»

Approfondimenti su Crans Montana Uccisioni

Crans Montana, Moretti aggrediti dai familiari delle vittime prima dell’audizione: ‘Avete ucciso i nostri figli, la pagherete cara’

#Crans-Montana- incendio || A Crans Montana, i coniugi Moretti sono stati circondati e insultati dai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno.

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «Avete ucciso i nostri figli, la pagherete cara»

Jacques e Jessica Moretti sono stati circondati e colpiti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana davanti al tribunale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime:«Avete ucciso i nostri figli»

Video Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime:«Avete ucciso i nostri figli»

Ultime notizie su Crans Montana Uccisioni

Argomenti discussi: Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei ragazzi feriti a Crans-Montana; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; È sempre Cartabianca: Crans Montana: parlano i familiari delle vittime Video; Crans Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti: Avete ucciso i nostri figli.

crans montana i familiariCrans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

crans montana i familiariCrans-Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime VIDEOCRANS-MONTANA - Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans-Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.