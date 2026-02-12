Crans-Montana furia e lacrime contro i coniugi Moretti | l’assedio delle famiglie trasforma l’attesa in resa dei conti

A Crans-Montana, le famiglie delle vittime hanno accolto i coniugi Moretti con urla e lacrime. Quando sono arrivati, si sono avvicinate immediatamente, chiedendo spiegazioni e giustizia. La scena si è trasformata in un’assedio acceso, con le persone che si sono avvicendate tra insulti e pianti incontenibili. La tensione è salita rapidamente e l’atmosfera è diventata molto dura.

Un clima di tensione crescente, urla che si accavallano, pianti incontenibili e accuse gridate a pochi centimetri di distanza: l'arrivo dei coniugi Moretti è stato accolto da una violenta contestazione da parte delle famiglie delle vittime, che si sono avvicinate improvvisamente ai due con l'intenzione di chiedere spiegazioni e soprattutto giustizia. In pochi istanti la situazione è degenerata in confusione e pressione fisica, con i parenti che hanno circondato Jacques e Jessica urlando e piangendo senza voler ascoltare le loro parole. I due hanno provato a difendersi sostenendo che risponderanno davanti alla giustizia, ma la folla non ha voluto sentire ragioni, esasperata anche dalle dichiarazioni rese negli ultimi giorni durante gli interrogatori.

