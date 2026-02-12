A Crans Montana arriva un nuovo metodo per trattare i pazienti con grandi ustioni. Si usano innesti di pelle di merluzzo dell'Atlantico, che vengono applicati direttamente sulle ferite. Questa tecnica aiuta a ridurre i rischi di infezioni e accelera la guarigione. Oltre agli innesti, si usano anche spray cellulari, che stimolano la rigenerazione della pelle. La novità promette di migliorare le cure per chi si trova in condizioni critiche a causa di ustioni gravi.

Sostituti dermici: perché la pelle di merluzzo Atlantico Anche se il «gold standard» resta sempre il trapianto di cute autologa, perché viene fatto con la pelle del paziente stesso - che ha lo spessore e le caratteristiche biologiche corrette - tra le tecniche innovative ci sono gli impianti biologici con pelle di pesce, soprattutto merluzzo dell'Atlantico, che ha una struttura simile alla pelle umana. «La pelle di merluzzo rientra fra le soluzioni che utilizziamo», precisa Navissano, «e che fanno parte dei sostituti dermici, spesso impiegati in alternativa alla cute di banca». Questi innesti non sostituiscono la pelle vera e propria, ma svolgono una funzione di supporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans Montana e gli innesti con pelle di merluzzo dell'Atlantico per trattare i pazienti grandi ustionati. Ecco come funzionano

