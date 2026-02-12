CraiGo! apre le porte a Torino | inaugurato in piazza Castello il format convenience che riscrive i

Torino apre le porte a CraiGo! in piazza Castello. Il nuovo supermercato porta un modo diverso di fare la spesa, più rapido e vicino alle persone. I clienti già si muovono tra gli scaffali, curiosi di scoprire questa novità che promette di cambiare le abitudini di acquisto in centro città.

CraiGo! Sbarca a Torino: Un Nuovo Modello di Spesa al Cuore della Città. Torino ha accolto oggi un nuovo volto per la spesa quotidiana: CraiGo!, un format di prossimità inaugurato in piazza Castello. L’obiettivo è offrire una risposta rapida e mirata alle esigenze di chi vive, lavora o transita nel centro città, con un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e ai servizi innovativi. L’apertura, avvenuta giovedì 12 febbraio 2026, segna una tappa importante nel piano di espansione dell’azienda e una scommessa sul futuro del commercio urbano. Un Nuovo Concetto di Prossimità. CraiGo! si propone come un’alternativa ai tradizionali supermercati, spesso situati in zone più periferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

CraiGo! apre nel cuore di Torino, in piazza Castello.

