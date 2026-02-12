Cpr in Emilia-Romagna Zuppi | Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida

Questa mattina, il cardinale Zuppi ha ribadito che il vero obiettivo è trovare un equilibrio tra accoglienza e sicurezza nei Centri di permanenza per il rimpatrio. La discussione sulla possibile riapertura dei Cpr in Emilia-Romagna si fa sempre più accesa, con opinioni diverse tra chi chiede una gestione più umana e chi insiste sulla necessità di controlli più stringenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico, mentre le decisioni ufficiali ancora devono arrivare.

Il presidente della Cei non entra nel merito della proposta di riaprire i centri per il rimpatrio. De Pascale apre al confronto, il Comune resta contrario e i movimenti rilanciano le critiche Il dibattito sulla possibile riapertura dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Emilia-Romagna si arricchisce di nuove prese di posizione. Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha scelto una linea di prudenza, spiegando di non conoscere nel dettaglio la proposta e preferendo quindi non esprimere un giudizio specifico. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, aveva aperto alla possibilità di valutare la riattivazione di un Cpr sul territorio regionale, ipotesi che ha subito provocato reazioni contrastanti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il cardinale Zuppi si mostra prudente sulla possibilità di riaprire i Cpr in Emilia-Romagna.

La questione dei Cpr in Emilia-Romagna divide la maggioranza in Regione.

