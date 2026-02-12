Cpr in Emilia-Romagna Zuppi | Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida | VIDEO

Il dibattito sui Cpr in Emilia-Romagna si riscalda, con alcuni esponenti che chiedono di riaprirli e altri che si oppongono. Zuppi ha detto che la vera sfida è trovare un equilibrio tra accoglienza e sicurezza. La discussione si fa sempre più accesa, mentre le decisioni sembrano ancora lontane.

Il presidente della Cei non entra nel merito della proposta di riaprire i centri per il rimpatrio. De Pascale apre al confronto, il Comune resta contrario e i movimenti rilanciano le critiche Il dibattito sulla possibile riapertura dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Emilia-Romagna si arricchisce di nuove prese di posizione. Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha scelto una linea di prudenza, spiegando di non conoscere nel dettaglio la proposta e preferendo quindi non esprimere un giudizio specifico. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, aveva aperto alla possibilità di valutare la riattivazione di un Cpr sul territorio regionale, ipotesi che ha subito provocato reazioni contrastanti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Cpr Emilia Romagna

Questa mattina, il cardinale Zuppi ha ribadito che il vero obiettivo è trovare un equilibrio tra accoglienza e sicurezza nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Il cardinale Zuppi si mostra prudente sulla possibilità di riaprire i Cpr in Emilia-Romagna.

Ultime notizie su Cpr Emilia Romagna

