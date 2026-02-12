Il cardinale Zuppi si mostra prudente sulla possibilità di riaprire i Cpr in Emilia-Romagna. Durante l'inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico, l’arcivescovo di Bologna ha evitato di entrare nel merito di eventuali decisioni, spiegando di non conoscere i dettagli della proposta. Zuppi sottolinea che la vera sfida è trovare un equilibrio tra l’accoglienza e la sicurezza, senza sbilanciarsi su tempi o modalità.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, è cauto sul tema di una possibile riapertura dei Cpr in Emilia-Romagna e a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Flaminio per le cause di nullità matrimoniale in Curia a Bologna, dice di non conoscere la proposta nel dettaglio, preferendo quindi non rispondere. Nei giorni scorsi, invece, il presidente della Regione Michele de Pascale aveva aperto a questa possibilità, tra le contrarietà del Comune di Bologna e della Cgil. Più in generale le migrazioni sono un tema sensibile “per tutti quanti - spiega Zuppi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cpr in Emilia-Romagna, il cardinale Zuppi: "La sfida è mettere assieme accoglienza e sicurezza"

La questione dei Cpr in Emilia-Romagna divide la maggioranza in Regione.

Il presidente della Regione Emilia Romagna conferma la sua posizione sui Cpr, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, e non cambia idea.

