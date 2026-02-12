L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di fare guerra, esercitare il potere e gestire le democrazie. È quanto emerge dal nuovo report del Nato Strategic Communications Centre of Excellence, frutto di incontri tra accademici, politici e industriali. Il documento mette in evidenza come l’evoluzione dell’ambiente informativo rappresenti una delle sfide più grandi per le democrazie moderne.

Il report del Nato Strategic Communications Centre of Excellence, frutto di un ciclo di incontri interdisciplinari nel 2025 tra accademici, policy maker e attori industriali, individua l’evoluzione dell’ambiente informativo come una delle sfide strategiche più rilevanti per le democrazie liberali. La domanda che orienta l’intera analisi riguarda l’impatto di tecnologie immersive e sistemi agentici sul rapporto tra cittadini, istituzioni e flussi informativi, con implicazioni dirette sulla resilienza democratica e sugli equilibri geopolitici. La competizione tecnologica. Il documento colloca il mutamento dell’ambiente informativo all’interno di una competizione ad alta intensità tecnologica tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’IA cambia guerra, potere e democrazie. Il report Nato

Approfondimenti su Nato Report

La visita di Meloni e Merz a Roma e Berlino ha segnato un passo importante per l’Europa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Nato Report

Argomenti discussi: Noi, il medico e il chatbot: così cambia la salute in Italia; Crescono le candidature, calano le competenze: così l’intelligenza artificiale sta cambiando la selezione del personale; Dottore, l’ho chiesto a ChatGPT: così l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il rapporto con la salute; Dati e I.A., così cambia il mercato dei viaggi.

L'IA non ruba il lavoro: lo cambiaClaude Cowork ha bruciato 285 miliardi in borsa. Ma il vero cambiamento non è l'automazione: è lo spostamento del valore dall'output al giudizio professionale.Claude Cowork ha bruciato 285 miliardi in ... salto.bz

L’IA cambia l’occupazione ma metà dei lavoratori non fa formazione, i settori a rischioIn un recente rapporto di Manpower si sottolinea l’importanza delle skill per i lavoratori che non vogliono essere colti impreparati dall’IA ... quifinanza.it

OSTIA - Aree verdi, piste ciclabili, dune ricostruite e nuova mobilità sostenibile: così cambia il volto del lungomare di Ostia #ostia #parcodelmare @follower - facebook.com facebook

Meno parchimetri, più sensori hi-tech: così cambia la sosta sulle strisce blu a Roma ift.tt/83AZcX2 x.com