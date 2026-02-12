Così la Nato vuole costruire un muro nell' Artico

La Nato si prepara a rafforzare la sua presenza nell’Artico con il progetto Arctic Sentry, un vero e proprio “muro” di difesa nella regione. Il Segretario Generale Mark Rutte spiega che non si tratta di una mossa scelta, ma di una risposta necessaria per mantenere l’area sicura e libera da influenze di Mosca e Pechino. La strategia mira a proteggere i territori e le rotte commerciali in un’area che diventa sempre più strategica.

Si chiama Arctic Sentry (Sentinella artica), si legge "muro" della Nato nell'Artico. Per il Segretario Generale Mark Rutte, non si tratta di una scelta, ma di una necessità esistenziale: garantire un Artico "sicuro e libero" dalle crescenti ombre di Mosca e Pechino. Non tutti, però, leggono l'operazione come una pura mossa difensiva. I detrattori ritengono che sia l'ennesimo esercizio di rebranding dell'Alleanza per placare gli Stati Uniti di Donald Trump sulla questione della Groenlandia. La nuova missione, però, non spicca per freschezza. Nonostante i proclami di Rutte, la sensazione è che l'Alleanza stia riciclando strategie già viste, limitandosi a dare un nome accattivante a una postura difensiva che è già realtà da anni.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Nato Artico

La Germania ha proposto una missione congiunta NATO nell’Artico, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha espresso interesse per la Groenlandia e ha lasciato aperta la possibilità di interventi militari.

La NATO sta intensificando la cooperazione militare nell’Artico, una regione di crescente interesse strategico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast

Ultime notizie su Nato Artico

Argomenti discussi: Rasmussen: La Russia attaccherà un Paese Nato, le fabbriche d’auto producano tank; L'orco nel villaggio. I retroscena del wargame che inquieta l'Europa. Dentro la simulazione d'attacco russo alla Lituania che fa tremare la NATO - 1^ Parte; Difesa, così l’Ue vuole smarcarsi dalla dipendenza dagli Usa: investimenti fino a 700 miliardi l’anno; Ucraina, Crosetto: Non siamo pronti a un attacco russo. Il Cremlino: La Nato è in guerra con la Russia.

L’uomo che sa fare di tutto non è nato così: si è formato nella realtà L’uomo che sa fare di tutto e lavorare in qualsiasi ambito non è nato con questo dono. Si è forgiato nella necessità, per strada, nei colpi che la vita gli ha dato senza preavviso. È quello che - facebook.com facebook