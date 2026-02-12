Cosenza | vicepresidente del Consiglio arrestato per estorsione e maltrattamenti alla convivente Indagini della Procura

Questa mattina a Cosenza, il vicepresidente del Consiglio è stato arrestato con l’accusa di estorsione e di aver maltrattato la convivente. Le indagini della procura sono ancora in corso, ma già si parla di un forte shock politico nella città. La notizia ha fatto rapidamente il giro, lasciando sconcertati amici e colleghi.

Terremoto politico a Cosenza: il vicepresidente del Consiglio arrestato per estorsione e maltrattamenti. Cosenza è scossa dall’arresto del vicepresidente del Consiglio comunale, Roberto Sacco. L’accusa è di estorsione e maltrattamenti nei confronti della sua convivente, un caso che ha portato alla sua custodia cautelare in carcere. Sacco stesso ha reso pubblica la notizia tramite i social media, anticipando l’arrivo delle forze dell’ordine. L’arresto e l’insolita comunicazione di Sacco. La mattinata del 12 febbraio 2026 si è aperta con un evento inatteso: Roberto Sacco ha annunciato sui suoi canali social l’imminente esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a suo carico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Vicepresidente

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità kosovara, accusato di aver commesso maltrattamenti e minacce alla propria ex convivente nel corso di tre mesi.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Benevento ha arrestato un uomo di 52 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cosenza e Bisignano, estorsione con metodo mafioso: due arresti

Ultime notizie su Cosenza Vicepresidente

Argomenti discussi: Nuova presidenza della Provincia di Cosenza, è il giorno del sindaco Franz Caruso; Riconfermato Napoli vicepresidente nazionale Confapi, si congratula Sbarra; Cultura, Cosenza (FdI): ddl cammini valorizza comunità ed aree interne; Fisioterapisti idonei Asp di Cosenza, cresce il fronte politico per la stabilizzazione.

Arresto che scuote la politica calabrese: in manette vicepresidente del Consiglio (NOME)Accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia: il consigliere è stato trasferito in carcere dopo l'ordinanza del GIP ... zoom24.it

Cosenza, arrestato il vicepresidente del Consiglio comunale per maltrattamenti in famigliaÈ stato arrestato e trasferito in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, eletto nella lista Franz Caruso sindaco. Sacco è accusato di estorsione e maltrattamenti ... reggiotv.it

Roberto Sacco, vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere di Cosenza, è stato arrestato. A comunicarlo è lui stesso attraverso il suo profilo Facebook - facebook.com facebook