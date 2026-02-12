Cosenza Dodaro lancia l’allarme | Cede il ponte a Sant’Ippolito

Questa mattina a Cosenza, il sindaco Dodaro ha lanciato l’allarme: il ponte di Sant’Ippolito sta cedendo. La struttura, che collega le zone della città, è in condizioni critiche e potrebbe crollare da un momento all’altro. La situazione preoccupa gli abitanti e le autorità, che temono un possibile isolamento di intere comunità se non si interviene subito. La città si muove per trovare una soluzione e prevenire un disastro più grande.

Cosenza sull'Orlo del Disastro Infrastrutturale: A Rischio Isolamento di Intere Comunità. Cosenza si trova ad affrontare un'emergenza infrastrutturale che rischia di isolare intere comunità. Il consigliere comunale Alfredo Dodaro ha lanciato l'allarme riguardo al cedimento del ponte che collega Cosenza a Sant'Ippolito, già chiuso al traffico, e all'instabilità crescente del ponte di Bivio Donnici, sollevando preoccupazioni per la viabilità e la sicurezza dei residenti. La situazione è precipitata il 12 febbraio 2026 a causa delle intense piogge che hanno aggravato le condizioni precarie delle strutture.

