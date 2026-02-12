La nascita di un puledro sorprende sempre, ma alcuni dettagli catturano l’attenzione. Quando il piccolo viene al mondo, sembra quasi che abbia delle scarpette strane alle zampe. È un aspetto che molti notano, anche se non tutti sanno cosa siano. In realtà, si tratta di una caratteristica naturale che compare subito dopo il parto.

La nascita di un puledro è un evento quasi miracoloso, ma chi ha la fortuna di assistervi da vicino potrebbe notare un dettaglio bizzarro e quasi alieno sulle zampe del neonato. Quelle che comunemente vengono chiamate “scarpette delle fate” sono formazioni morbide e sfrangiate che ricoprono gli zoccoli appena formati. Sebbene il nome richiami un mondo magico, la loro funzione è puramente biologica e fondamentale per la sopravvivenza della madre durante la gravidanza. Tecnicamente queste strutture sono note come eponichio o capsule decidue. Poiché i cavalli sono animali “precursori”, ovvero capaci di alzarsi e correre pochi minuti dopo il parto, i loro zoccoli devono essere già formati e resistenti nel grembo materno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cosa sono le scarpette delle fate che tutti i puledri hanno alla nascita?

