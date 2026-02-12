Cosa sono le scarpette delle fate che tutti i puledri hanno alla nascita?

La nascita di un puledro sorprende sempre, ma alcuni dettagli catturano l’attenzione. Quando il piccolo viene al mondo, sembra quasi che abbia delle scarpette strane alle zampe. È un aspetto che molti notano, anche se non tutti sanno cosa siano. In realtà, si tratta di una caratteristica naturale che compare subito dopo il parto.

La nascita di un puledro è un evento quasi miracoloso, ma chi ha la fortuna di assistervi da vicino potrebbe notare un dettaglio bizzarro e quasi alieno sulle zampe del neonato. Quelle che comunemente vengono chiamate “scarpette delle fate” sono formazioni morbide e sfrangiate che ricoprono gli zoccoli appena formati. Sebbene il nome richiami un mondo magico, la loro funzione è puramente biologica e fondamentale per la sopravvivenza della madre durante la gravidanza. Tecnicamente queste strutture sono note come eponichio o capsule decidue. Poiché i cavalli sono animali “precursori”, ovvero capaci di alzarsi e correre pochi minuti dopo il parto, i loro zoccoli devono essere già formati e resistenti nel grembo materno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

