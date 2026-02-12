cosa si sono detti mattarella e brignone dopo le congratulazioni

Dopo la vittoria di Federica Brignone nel super-G femminile, il presidente Mattarella si è congratulato con la campionessa. I due si sono incontrati subito dopo la gara, scambiandosi parole di ammirazione e incoraggiamento. La giornata ha visto un grande entusiasmo tra gli italiani, con la nazionale di sci che si aggiunge alle medaglie più belle di queste Olimpiadi.

Una giornata di rilievo per lo sport italiano durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quando Federica Brignone ha conquistato l’oro nel super-G femminile sulla pista Olimpia delle Tofane. L’esito dell’evento ha trovato spazio in una cornice istituzionale particolarmente solenne, con il presidente della Repubblica presente tra il pubblico e al centro di un breve scambio di battute che ha accompagnato la celebrazione della vittoria. La performance della tigna atleta azzurra si è imposta sul tracciato di Cortina, offrendo una pagina di grande pathos sportivo. L’oro è arrivato in una cornice di rinnovata fiducia, rafforzata dal recupero esemplare di Brignone dopo un infortunio che aveva messo in discussione la continuità della sua carriera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo aver vinto l'oro, Federica Brignone ha incontrato il presidente Mattarella.

Questa mattina al Colle, il ministro dei Trasporti Salvini e il presidente Mattarella si sono incontrati.

