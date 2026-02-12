Cosa rischia Conte per l'insulto all'arbitro Manganiello | possibile squalifica o patteggiamento con multa

Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, rischia grosso dopo aver rivolto un insulto all’arbitro Manganiello durante la partita di Coppa Italia. La Procura Federale ha aperto un’indagine e ora si valutano sanzioni che potrebbero andare dalla squalifica a un patteggiamento con multa. La vicenda ha fatto discutere e potrebbe portare a conseguenze pesanti per l’allenatore.

