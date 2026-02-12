Cosa rischia Conte per l'insulto all'arbitro Manganiello | possibile squalifica o patteggiamento con multa
Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, rischia grosso dopo aver rivolto un insulto all’arbitro Manganiello durante la partita di Coppa Italia. La Procura Federale ha aperto un’indagine e ora si valutano sanzioni che potrebbero andare dalla squalifica a un patteggiamento con multa. La vicenda ha fatto discutere e potrebbe portare a conseguenze pesanti per l’allenatore.
Dopo l’espressione offensiva rivolta all’arbitro in Coppa Italia, il tecnico del Napoli è nel mirino della Procura Federale. All’orizzonte una squalifica, ma resta aperta l’ipotesi di un accordo con ammenda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Conte rischia una giornata di squalifica? La Gazzetta: "insulto a Manganiello, forse interviene la Procura Figc"
Durante il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte ha rivolto un insulto all’arbitro Manganiello.
Conte rischia una nuova squalifica? La Procura apre un'inchiesta dopo le parole del tecnico all'arbitro Manganiello
La Procura ha aperto un’indagine sulle parole di Antonio Conte rivolte all’arbitro Manganiello.
Testa di ca***!: cosa rischia Antonio Conte per il pesante insulto all’arbitroCoppa Italia, Antonio Conte rischia una squalifica dopo un presunto insulto all’arbitro Manganiello. La Procura federale valuta ... internapoli.it
Inchiesta e squalifica a Conte: cosa è successo in Napoli-ComoConte rischia una squalifica per il testa di c***o! rivolto a Manganiello, l’arbitro della partita di Coppa Italia andata in scena ieri sera al ‘Maradona’. L’allenatore salentino è stato pizzicato ... calciomercato.it
