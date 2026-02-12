Cosa rende unico il Carnevale di Montescaglioso?

Montescaglioso si prepara a vivere la sua 67ª edizione di Carnevale, tra musica e tradizione. La città si anima con sfilate e festeggiamenti che attirano residenti e turisti, pronti a scoprire le maschere e le atmosfere che rendono speciale questa festa. Le strade si riempiono di colori e allegria, mentre la comunità si unisce per celebrare una tradizione che dura da decenni.

. Montescaglioso accende la 67ª edizione tra musica e tradizione. Montescaglioso inaugura il fine settimana più atteso dell'anno e trasforma la 67ª edizione del Carnevale Montese di Montescaglioso in un grande spettacolo collettivo. Domenica 15 febbraio la città lucana concentra l'attenzione sul concerto di Cristiano Malgioglio, artista eclettico che unisce talento autorale, presenza scenica e una personalità capace di catalizzare il pubblico. Cristiano Malgioglio firma pagine fondamentali della musica italiana. Scrive Ciao cara come stai, brano con cui Iva Zanicchi trionfa al Festival di Sanremo 1974, e compone L'importante è finire per Mina, pubblicata l'anno seguente.

