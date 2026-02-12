Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, le medaglie hanno un significato speciale. Non sono solo premi, ma simboli di un investimento economico senza precedenti. Quello che sorprende è il dettaglio nascosto che rende queste medaglie uniche nel loro genere.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 le medaglie non rappresentano solo il punto più alto della carriera di un atleta, ma raccontano anche una storia economica senza precedenti. Nei primi giorni di gara sono già state assegnate numerose medaglie d’oro e, mai come quest’anno, questi oggetti simbolici hanno raggiunto un valore economico così elevato. Non perché siano tornate a essere d’oro massiccio, ma perché arrivano in un momento storico in cui oro e argento hanno prezzi fuori controllo. Le medaglie olimpiche del 2026 sono così diventate le più costose di sempre in termini di valore intrinseco dei metalli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa rende uniche le medaglie olimpioniche? Il dettaglio sorprendente di Milano?Cortina 2026

Dopo le premiazioni ai Giochi di Milano e Cortina, alcune immagini hanno attirato l’attenzione su medaglie che sembrano danneggiate.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina alcuni atleti hanno scoperto che le medaglie si staccavano dal cordino e si rompevano facilmente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook

Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com