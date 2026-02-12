Cosa fare questo weekend a Firenze

Questo fine settimana a Firenze e provincia sono in programma diversi eventi e appuntamenti. Dalla musica alle mostre, ci sono occasioni per tutti. Molti cittadini e turisti si preparano a vivere giorni pieni di attività, tra mercatini, spettacoli e cultura. Ecco cosa non bisogna perdere se si resta in città o nei dintorni.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 13-14 e 15 febbraio 2026. Grande successo per la partenza de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica) che ha preso ufficialmente il via con le sei date da tutto esaurito nella sua Roma, davanti a un pubblico caloroso e partecipe. Un debutto trionfale per inaugurare una delle tournée live più attese della stagione, che arriva ora a Firenze con quattro appuntamenti al Nelson Mandela Forum: l’11, 12, 14 (sold out) e 15 febbraio, e poi toccherà i palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 30 date in calendario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

