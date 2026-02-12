Cosa fare a Roma per San Valentino | mostre concerti e percorsi dedicati all’amore

Roma si prepara a festeggiare San Valentino con una serie di eventi per innamorati. Mostre, concerti e percorsi a tema si susseguono per tutta la città, trasformando la Capitale in un palcoscenico all’aperto. Le strade e i musei si riempiono di iniziative pensate per chi vuole vivere la giornata in modo speciale, tra arte, musica e romanticismo.

La Capitale si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la festa degli innamorati, con un palinsesto di eventi che fonde cultura, artigianato e spettacolo. Per il weekend del 14 febbraio 2026, la Sovrintendenza Capitolina e le principali istituzioni culturali hanno varato il programma “RomAmor”, un’iniziativa che dal 13 al 22 febbraio offrirà itinerari tematici e aperture straordinarie. Dalla street art del Pigneto ai fasti di Palazzo Braschi, la città eterna propone una rilettura del proprio patrimonio artistico attraverso la lente del sentimento, rendendo i musei civici e i borghi limitrofi mete privilegiate per un San Valentino fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

San Valentino 2026 a Roma offre l’opportunità di riscoprire momenti autentici e significativi in una città ricca di storia e atmosfere uniche.

Il fine settimana si presenta ricco di eventi in città.

