Cortona tante occasioni per festeggiare il carnevale | domenica a Mercatale e Terontola

Domenica a Cortona si svolgono due grandi eventi di carnevale, uno a Mercatale e uno a Terontola. Le strade si riempiranno di maschere, musica e allegria, con tante attività per grandi e bambini. La città si prepara a vivere una giornata di festa e tradizione, con le persone che si radunano per divertirsi e condividere il momento.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – . Piazze e associazioni mobilitate per organizzare momenti in maschera, iniziative anche a Camucia e al Teatro Signorelli. Anche quest'anno associazioni culturali, di volontariato, Proloco e commercianti hanno programmato numerosi appuntamenti per festeggiare il Carnevale. In Val di Pierle la Proloco ha già organizzato un primo evento domenica scorsa, ma il clou degli appuntamenti ci sarà questa domenica 15 febbraio. Dalle 14 da Mengaccini partirà la sfilata di carri allegorici che si dirigerà verso Lisciano Niccone per concludersi a Mercatale.

