Cortina ha dimostrato di essere più che mai pronta a mostrare le sue bellezze. L’Olimpiade attira visitatori da tutto il mondo e lascia un segno forte, anche se porta qualche disagio. La città si riempie di turisti e giornalisti, che scoprono le sue montagne e il suo fascino. Molti di questi stranieri promettono di tornare per le vacanze, attratti dalla magia di questa Perla delle Dolomiti.

L’Olimpiade è un evento talmente unico che vale anche la pena di sopportare qualche disagio perchè la visibilità a livello mondiale è indescrivibile ed è difficile pensare che i tanti stranieri che in questi giorni hanno conosciuto la Perla delle Dolomiti non tornino nei prossimi anni per le vacanze. C’è qualcosa di magico a Cortina, come quando il sole ha illuminato finalmente le Tofane mentre Federica Brignone si godeva la sua medaglia d’oro e le frecce tricolori sfrecciavano nel cielo finalmente azzurro dopo una mattinata grigia. E’ stata una faticaccia, ma il risultato è straordinario, anche se si poteva fare ancora meglio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cortina, più cose belle che brutte L’Olimpiade ha conquistato tutti

A Cortina l’atmosfera olimpica si fa sentire forte e chiara.

