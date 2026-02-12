Cortina 2026 | Rinuncia al logo olimpico per risparmiare 7 milioni e puntare sull’identità locale

Cortina rinuncia al logo olimpico per risparmiare circa 7 milioni di euro. La decisione mira a ridurre i costi e a mettere più in risalto l’identità del territorio. La scelta sorprende, ma gli organizzatori vogliono puntare sui valori locali e sui simboli della zona. La presentazione ufficiale si terrà nei prossimi mesi, mentre il budget si concentra su altri aspetti dell’evento.

Cortina 2026: Rinuncia al Logo Olimpico, un Risparmio di 7 Milioni e una Scommessa sull’Identità Locale. Cortina d’Ampezzo ha scelto una strada insolita per le imminenti Olimpiadi Invernali del 2026: rinunciare all’esposizione diffusa del tradizionale logo olimpico con i cinque cerchi. Una decisione strategica, motivata da un risparmio stimato tra i 5 e i 7 milioni di euro, che l’amministrazione comunale ha preferito investire in altre aree cruciali per l’organizzazione dell’evento e la promozione del territorio. Un Bilancio Sotto Esame: La Questione dei Diritti d’Immagine. Passeggiando per le vie di Cortina, i visitatori non troveranno l’onnipresente presenza dei cinque cerchi olimpici.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Cortina non ci sono molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici.

