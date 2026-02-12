Corteo violento sinistra senza vergogna | Trappola di Piantedosi

Da iltempo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scontri di Torino sono finiti in modo violento e hanno acceso le polemiche. Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha detto che si tratta di una trappola del ministro Piantedosi. La manifestazione si è trasformata in un episodio di lotta tra polizia e manifestanti, con il deputato che critica il governo per aver orchestrato questa situazione.

Gli scontri di Torino sono un'imboscata del ministro dell'Interno. Marco Grimaldi, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra sceso a manifestare con gli antagonisti lo scorso sabato, accusa esplicitamente il governo. Il parlamentare, ai microfoni di Radio 24, descrive una versione piuttosto discutibile sulle colllusioni tra i suoi “bravi ragazzi” di Askatasuna e le forze dell'ordine.  Soltanto cinquanta agenti su mille, a suo dire, sarebbero stati schierati davanti allo storico centro sociale del capoluogo piemontese, mentre la Prefettura, invece, prevedeva un'area a sicurezza rinforzata «che doveva essere inviolabile e non permeabile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

corteo violento sinistra senza vergogna trappola di piantedosi

© Iltempo.it - Corteo violento, sinistra senza vergogna: "Trappola di Piantedosi"

Approfondimenti su Piantedosi Interno

“A Torino una trappola di Piantedosi”. L’accusa del parlamentare di Avs per il corteo di Askatasuna

A Torino, durante il corteo di Askatasuna, sono scoppiati disordini che hanno lasciato tutti senza parole.

Sinistra senza vergogna: usa l'Hiv per attaccare il governo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Piantedosi Interno

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Tutti sapevano che il corteo pro Askatasuna sarebbe finito così. Basta con i distinguo; Poliziotti aggrediti durante il corteo Askatasuna, condanna unanime per le violenze. Vertice sulla sicurezza VIDEO; Lo Russo: Quegli scontri erano premeditati. Avs in piazza? Nessuna ambiguità.

Corteo Askatasuna, La Russa punta il dito: le vere responsabilità della sinistra acqua e pesciSiamo di fronte a un utilizzo della violenza immotivato e ricercato. Non è come poteva avvenire in altre epoche che la polizia ti impediva qualcosa e si apriva lo scontro. Qui c’è una decisione preve ... strettoweb.com

Corteo Askatasuna a Torino, manifestanti lanciano bombe carta e incendiano cassonetti: cariche della polizia e lacrimogeni. Undici agenti feritiOggi i percorsi dei tre diversi spezzoni della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, in programma a Torino, dovrebbero confluire tutti in un unico corteo nei dintorni ... leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.