Corteo violento sinistra senza vergogna | Trappola di Piantedosi

Gli scontri di Torino sono finiti in modo violento e hanno acceso le polemiche. Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha detto che si tratta di una trappola del ministro Piantedosi. La manifestazione si è trasformata in un episodio di lotta tra polizia e manifestanti, con il deputato che critica il governo per aver orchestrato questa situazione.

Gli scontri di Torino sono un'imboscata del ministro dell'Interno. Marco Grimaldi, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra sceso a manifestare con gli antagonisti lo scorso sabato, accusa esplicitamente il governo. Il parlamentare, ai microfoni di Radio 24, descrive una versione piuttosto discutibile sulle colllusioni tra i suoi "bravi ragazzi" di Askatasuna e le forze dell'ordine. Soltanto cinquanta agenti su mille, a suo dire, sarebbero stati schierati davanti allo storico centro sociale del capoluogo piemontese, mentre la Prefettura, invece, prevedeva un'area a sicurezza rinforzata «che doveva essere inviolabile e non permeabile».

