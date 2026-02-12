Venerdì 13 febbraio alle 18:30, l’associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 481 organizza un incontro per presentare un nuovo corso di “Formazione al volontariato”. L’appuntamento è aperto a chi vuole capire come diventare volontario o migliorare le proprie competenze nel settore. L’evento è semplice e diretto: si parlerà di cosa offre il corso e come partecipare.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:30 presso l'associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 481, sarà presentato il nuovo corso di “Formazione al volontariato”. La durata del corso è di 12 lezioni settimanali teorico pratiche. di un ora e mezza ciascuna a partire da venerdì 13 febbraio dalle ore 18:30 alle 20 e saranno svolte anche delle esercitazioni pratiche all’ aperto, durante le quali i volontari possono mettere in pratica quanto appresso, sperimentando lo spirito di gruppo, imparando l'importanza e il valore dell'unione nel lavoro di squadra. "Essere utili dove necessita" è il motto motore del corso, che si svolgerà nell'arco di tre mesi, ed è espressione del volontariato attivo che l'associazione porta da oltre trent'anni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

09-02-2026 - CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO

