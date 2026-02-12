Il Bournemouth ha ufficializzato l’acquisto di Alex Jimenez, arrivato dal Corriere dello Sport. La società ha confermato che il giocatore spagnolo è ora un nuovo membro della squadra. Jimenez lascia il suo precedente club e si prepara a iniziare questa nuova avventura in Premier League. Nessuna smentita è arrivata finora, quindi l’affare sembra ormai definito.

2026-02-12 18:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. L’esterno spagnolo in estate aveva lasciato il Milan in prestito per il club di Premier League, che ora ha ufficializzato il riscatto in seguito al raggiungimento di un numero di presenze corrispondente alla metà dei match stagionali delle Cherries. In Inghilterra ha trovato la sua dimensione: 23 partite, un gol e un assist tra Premier e FA Cup. È uno dei fedelissimi dell’allenatore Iraola che lo fa giocare praticamente sempre, solo una partita saltata finora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ufficiale il riscatto del Bournemouth

Approfondimenti su Alex Jimenez Bournemouth

Il Bournemouth ha ufficialmente riscattato Alex Jimenez dal Milan.

Il Corriere dello Sport conferma ufficialmente l’acquisto di Giovane da parte del Napoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alex Jimenez Bournemouth

Argomenti discussi: Cambiaso, cosa sta succedendo? La teoria del mancato passaggio al City e la verità sulla flessione alla Juve; Vlahovic, i dubbi sul futuro alla Juve: quanto chiede per firmare. In testa ha solo due squadre, ecco quali; Superlega, ora è finita: l'accordo ufficiale tra Real Madrid e Uefa; Mkhitaryan e la mossa dell'Inter: cosa vuole fare il club con l'armeno.

Corriere dello Sport: Napoli, McTominay si ferma. Beukema insegue una nuova chanceLa notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera al Maradona. Come scrive Fabio Mandarin ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Palermo super con nuovi golIl Palermo cresce in difesa ma fatica in attacco: numeri record, imbattibilità e strategie di mercato nell’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com

Il Milan vuole Leon Goretzka Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero muovendo i primi passi per anticipare la concorrenza: il calciatore a giugno si svincolerà dal Bayern Monaco Contatti già avviati nel mercato invernale, ma resta - facebook.com facebook

Juve, 3 da Inter Scivoliamo nell'oro Sarri, festa ai rigori Napoli, McTominay punta la Roma Questa la prima pagina del Corriere dello Sport x.com