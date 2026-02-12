Corriere dello Sport | Napoli 14 finali per la Champions | domenica la Roma apre la volata

Quattordici partite, 42 punti in palio e due scontri diretti da giocare. La corsa Champions si infiamma, e domenica la Roma apre la serie di incroci cruciali contro il Napoli. La squadra di Spalletti sa che ogni risultato può fare la differenza, e i tifosi sono in attesa di una sfida che potrebbe decidere il futuro europeo della stagione.

NAPOLI – Quattordici giornate, 42 punti a disposizione, quattro incroci per l'Europa e due scontri diretti che possono cambiare tutto. La volata del Napoli comincia domenica sera al Maradona contro la Roma. Montagne russe, cinture allacciate. È l'inizio degli ultimi 98 giorni di campionato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte ha la possibilità di allungare a +6 sui giallorossi, mentre Gasperini sogna l'aggancio. In mezzo c'è un obiettivo diventato ormai prioritario e realistico: la qualificazione alla prossima Champions League.

