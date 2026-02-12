Corona D’Oro | 140 anni di storia e sapori veneti il ristorante ottiene il titolo di Locale Storico

Il Corona D’Oro di Vedelago celebra 140 anni di storia e sapori veneti. Dopo 30 anni di gestione di Stefano Mason, il ristorante ottiene il riconoscimento come Locale Storico. La sua lunga tradizione si mescola con un presente che guarda al futuro, mantenendo viva la passione per la cucina veneta autentica.

Corona D’Oro: Trent’anni di Mason e un Secolo e Mezzo di Storia nella Cucina Veneta. Vedelago (Treviso) – Trent’anni di gestione da parte di Stefano Mason hanno segnato una tappa fondamentale per Corona D’Oro, storica pizzeria ristorante che da oltre 140 anni incarna la tradizione gastronomica veneta. Il locale ha recentemente ottenuto il prestigioso titolo di Locale Storico Veneto, riconoscimento del suo impegno nella conservazione del patrimonio culinario e nell’offerta di un’esperienza unica nel suo genere. Un’Eredità di Sapori e un Riconoscimento Importante. La storia di Corona D’Oro affonda le radici nella fine dell’Ottocento, un periodo in cui le locande e i ristoranti rappresentavano i centri nevralgici della vita sociale e culturale delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Corona D'Oro a Vedelago: 30 anni di gestione Mason, su una storia lunga oltre 140 anni

