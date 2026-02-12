Coppa Reggiana | Sporting Scandiano travolge la Solierese 6-0 e vola in semifinale Guastalla avanza in Prima Categoria

Lo Sporting Scandiano si prende la semifinale di Coppa Reggiana con un punteggio chiaro: 6-0 contro la Solierese. La squadra ha dominato dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria convincente e lasciando poche speranze agli avversari. La partita si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, che ha visto gli ospiti mettere subito il piede sull’acceleratore. Ora lo Sporting si prepara per il prossimo impegno, con la convinzione di poter arrivare fino in fondo.

Sporting Scandiano in Semifinale: Una Goleada e Sogni di Coppa per il Calcio Reggiano. Lo Sporting Scandiano si è qualificato per le semifinali di Coppa, dominando la Solierese con un netto 6-0. Il Guastalla avanza anch’esso alla fase successiva in Prima categoria, mentre la Seconda categoria vede brillare l’Atletic Progetto Montagna e gli Original Celtic Bhoys. La competizione si infiamma, con sfide decisive in arrivo e nuove date per i recuperi di Terza categoria. Dominio Scandianese: Sei Gol e un Posto tra le Prime Quattro. Una prestazione convincente ha permesso allo Sporting Scandiano di staccare il biglietto per le semifinali di Coppa.🔗 Leggi su Ameve.eu

