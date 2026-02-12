Coppa Italia – Rigori perfetti Lazio in semifinale

La Lazio ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia dopo una vittoria ai rigori contro il Bologna. La partita si è chiusa sull’1-1, con Castro che ha portato avanti i rossoblù al 30’ e Noslin che ha pareggiato al 48’. Nel secondo tempo, la Lazio ha preso il sopravvento e ha vinto ai rigori, facendo esplodere di gioia i suoi tifosi.

Parità in campo, 1-1 (Castro al 30’, Noslin al 48’), col Bologna che ha prevalso nel primo tempo e la Lazio nel secondo. Decisivi i rigori, con quattro su quattro messi a segno dai romani (Tavares, Dia, Marusic, Taylor) e solo uno su tre  dagli emiliani (Dallinga, con errori di Ferguson e Orsolini). Risultato finale: 5-2 per la Lazio. Vittoria meritata anche se sofferta, con le due squadre che hanno dato l’anima per conquistare il passaporto per incontrare l’Atalanta alla semifinale di Coppa Italia. Partita corretta, tutto sommato, ma i cartellini gialli mostrati da Chiffi, tre al Bologna e due alla Lazio, potevano, anzi dovevano, essere almeno altri due per i locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

