Il giudice sportivo ha deciso di non sanzionare né il Napoli né Antonio Conte dopo le partite di Coppa Italia di ieri. Nessuna multa, niente provvedimenti, la partita si conclude senza conseguenze disciplinari per la squadra e l’allenatore.

Nessuna sanzione né per il Napoli, né per Antonio Conte. Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo il turno di Coppa Italia conclusosi ieri. Non ci sono novità sull’eventuale apertura del fascicolo da parte della Procura Figc per l’insulto che Conte avrebbe rivolto all’arbitro. Coppa Italia, nessuna sanzione per Conte. Si legge sul sito della Serie A: Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale, i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25, comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che, nei confronti delle Società di cui alla premessa, ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Coppa Italia, il referto del giudice sportivo: nessuna sanzione per Conte e il Napoli

