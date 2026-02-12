Coppa Italia Bologna fuori ai rigori | battuto dalla Lazio

La Lazio elimina il Bologna ai rigori nei quarti di finale della Coppa Italia. La partita si è chiusa con un risultato di 1-1 dopo i tempi regolamentari, ma ai rigori i biancocelesti sono stati più precisi e hanno vinto 5-2. Il Bologna saluta la competizione, mentre la Lazio avanza in semifinale.

La Lazio ha battuto ai rigori (5-2) il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia. I biancocelesti hanno vinto ai rigori dopo che i 90 minuti erano terminati 1-1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

