Coppa di Germania | pronostici rispettati nei quarti di finale il Bayern elimina il Lipsia

Questa sera il Bayern Monaco ha eliminato il Lipsia nei quarti di finale della Coppa di Germania. La partita si è conclusa con una vittoria netta dei bavaresi, che hanno confermato di essere tra i favoriti del torneo. I pronostici non sono stati smentiti e ora il Bayern può concentrarsi sulla semifinale.

Monaco di Baviera (Germania) 12 febbraio 2026 - Rispettati tutti i i pronostici dei quarti di finale di Coppa di Germania, le sorprese evidentemente si erano esaurite nei turni precedenti. Delle quattro partite in programma, in tutte quante vince la formazione accreditata, con spesso gare raramente in discussione. Il Bayern Monaco aveva di fronte la gara più complicata, ma strappa il pass per il prossimo turno, così come fanno Stoccarda e Bayer Leverkusen. A queste si aggiunge il Friburgo, che soffre, ma ai calci di rigore riesce ad avere ragione dell' Hertha Berlino. Sono rimaste così quattro squadre, tutte di Bundesliga, tutte tra le protagonista della prima parte di classifica.

