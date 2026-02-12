Coppa Davis sorteggio World Group I e II | c’è Australia-Polonia

Questa mattina è stato effettuato il sorteggio per i turni di World Group I e II della Coppa Davis 2026. L’Australia affronterà la Polonia in una sfida che si preannuncia interessante, mentre il Giappone vola in Nuova Zelanda per il suo prossimo impegno. Il cammino verso Bologna, sede della fase finale, si fa più chiaro con queste coppie di incontri già decise.

Coppa Davis 2026: Australia-Polonia, il Giappone vola in Nuova Zelanda. Il percorso verso Bologna è tracciato. Il sorteggio dei playoff per la Coppa Davis 2026 ha definito gli accoppiamenti per i World Group I e II, con l’Australia che ospiterà la Polonia in un match di cartello e il Giappone impegnato in una trasferta in Nuova Zelanda. Questi incontri, in programma tra il 18 e il 20 settembre 2026, saranno decisivi per l’accesso alle Qualifiers 2027, tappa fondamentale verso le finali di Bologna a novembre. Sfida Oceanica: Australia e Polonia a confronto. L’incrocio più atteso del World Group I è senza dubbio quello tra Australia e Polonia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Coppa Davis

Il Kazakistan esce sconfitto dalla Coppa Davis.

L’Ecuador ha fatto un grande passo avanti eliminando l’Australia nelle qualificazioni della Coppa Davis.

Ultime notizie su Coppa Davis

