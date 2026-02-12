Cooper Flagg non andrà ai Mavericks

I Dallas Mavericks hanno comunicato che Cooper Flagg non giocherà più questa stagione. Il giovane talento del team si è infortunato e dovrà fermarsi fino all’All-Star Weekend. La squadra ha deciso di non rischiare ulteriormente e ha imposto un periodo di stop per permettere al giocatore di recuperare.

I Dallas Mavericks hanno annunciato l’infortunio di Cooper Flagg, giovane elemento del roster, imponendogli una pausa fino all’All-Star Weekend. L’evento è avvenuto durante la partita di martedì a Phoenix e la diagnosi è stata confermata da una risonanza magnetica effettuata mercoledì. Flagg ha riportato una distorsione al mesopiede sinistro e resterà lontano dall’azione fino al rientro post-pausa. La squadra indica che sarà disponibile subito dopo la pausa, ma salterà la trasferta di giovedì contro i Los Angeles Lakers e la partecipazione al Rising Stars Game. Dallas tornerà in campo il 20 febbraio, quando la squadra sarà a Minnesota, aprendo la seconda parte della stagione.🔗 Leggi su Mondosport24.com Approfondimenti su Cooper Flagg Cooper Flagg batte il record di LeBron: 42 punti a 18 anni. Riuscirà a far dimenticare Donci?? A soli 18 anni, Cooper Flagg ha segnato 42 punti nella sconfitta dei Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz, stabilendo un nuovo record per un giovane in NBA e superando persino le prestazioni di LeBron James. NBA Freestyle | Cooper Flagg nella storia a 19 anni, Embiid versione Mvp è una buona notizia per tutti Cooper Flagg fa storia a 19 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. This 2026 Dallas Mavericks Squad Is SCARY Ultime notizie su Cooper Flagg Argomenti discussi: Basket: i Lakers vincono ma Doncic va ko, sconfitte per Detroit e Houston; Dirk Nowitzki condivide la reazione schietta al commercio di Anthony Davis dei Mavericks. NBA: l'All Star Game perde un altro pezzo: out Cooper FlaggIl rookie dei Dallas Mavericks ha una distorsione al piede sinistro che lo terrà fuori per tutto l'All Star Weekend. msn.com Cooper Flagg ancora non crede che sta giocando con Klay ThompsonCon Anthony Davis ai box, Klay Thompson è diventato il punto di riferimento dei Mavericks per le prossime settimane, forse addirittura fino al termine della stagione o almeno fino a quando ... pianetabasket.com Cooper Flagg sta iniziando a familiarizzare con il ruolo da point guard #cronachedibasket #nba #cooperflagg #dallasmavericks #mavericks - facebook.com facebook A Mezzanotte in punto derby del Texas su prime. Wemby contro Cooper Flagg. Al mic con @AleMamoli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.