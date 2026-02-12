Conversioni e obbedienza | vi portiamo nella comunità bresciana dei Testimoni di Geova

Questa mattina, nella comunità di Brescia, si sono visti i Testimoni di Geova in azione. Li si incontra spesso al mattino, davanti ai supermercati o lungo le strade principali, dove allestiscono piccoli stand. Sono persone che cercano di convincere passanti e clienti a seguire la loro fede, parlando di conversione e obbedienza. La scena si ripete quotidianamente, senza grandi formalità, in modo semplice e diretto.

Li si incontra al mattino, fuori dal supermercato o lungo una strada trafficata, due persone ferme una accanto all'altra portando con sé piccolo stand. Ancora più spesso, ecco che compaiono dall'altro lato del citofono con una rivista in mano e una frase pronta a rompere il ghiaccio. Sono i Testimoni di Geova, movimento religioso cristiano noto in tutto il mondo per la predicazione porta a porta e lo studio metodico della Bibbia.A Brescia, questa presenza quotidiana sul territorio si intreccia con una dimensione più strutturata: le Sale del Regno, i luoghi di culto del movimento, dove la vita comunitaria dei fedeli ruota attorno alle adunanze.

