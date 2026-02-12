Il giudice ha confermato il fermo di Alex Manna, 19 anni, che resta in carcere ad Alessandria. L’accusa contro di lui riguarda l’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato. La decisione è arrivata dopo l’udienza di convalida, mentre le indagini proseguono.

Alex Manna, 19 anni, resta in carcere ad Alessandria, dov’è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio. Il gip Aldo Tirone ha convalidato il fermo per l’uccisione di Zoe Trinchero, 17 anni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Il giovane, reo confesso di avere preso a pugni la ragazza, "lasciandola poi cadere e non gettandola", in un canale, non è accusato di femminicidio, bensì di "omicidio aggravato dai futili motivi", come evidenzia la sua legale Patrizia Gambino, del foro di Asti. Il gip di Alessandria ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza presentati dagli inquirenti e la confessione resa da Manna ai carabinieri, sciogliendo così oggi la riserva sulla misura cautelare, dopo l’udienza di convalida di lunedì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Convalidato il fermo, l'assassino di Zoe resta in carcere

La procura ha confermato l’arresto di Alex Manna, il 20enne accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

