Martedì, la polizia di Monza e della Brianza ha messo in campo controlli pressing nel Parco delle Groane, coinvolgendo i Comuni di Seveso, Lentate e Barlassina. Gli agenti hanno effettuato verifiche a tappeto per prevenire problemi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Le forze dell’ordine sono entrate in azione per rafforzare la presenza sul territorio e monitorare la zona, che spesso viene presa di mira da attività illecite.

© Ilnotiziario.net - Controlli straordinari nel Parco delle Groane tra Seveso, Lentate e Barlassina

Un cavallo imbizzarrito è stato avvistato nel pomeriggio di sabato nel Parco delle Groane, suscitando momenti di apprensione tra le località di Limbiate, Solaro e Cesate.

Da questa settimana, i lavori di spostamento delle condotte idriche e delle fognature sono partiti tra Lentate sul Seveso e Vimercate.

