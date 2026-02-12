Continua il giallo sulla scomparsa di Nancy Guthrie chi è la madre di una nota giornalista tv statunitense

La scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, continua a preoccupare. La donna è sparita dalla sua casa di Tucson dieci giorni fa, tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. La madre della nota giornalista di Nbc, Savannah Guthrie, non si trova ancora e le ricerche non hanno ancora dato risultati. La famiglia ha lanciato appelli, ma al momento nessuna traccia concreta. La polizia sta seguendo tutte le piste per capire cosa possa essere successo.

Continua il giallo sulla scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre dell’anchor della Nbc Savannah e scomparsa 10 giorni fa nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio dalla sua casa di Tucson, in Arizona. La sera del 31 gennaio la donna era stata accompagnata a casa dal genero dopo una cena dalla figlia maggiore Annie. Poche ore dopo, nella notte, il videocitofono aveva smesso di funzionare, il software di sicurezza aveva rilevato la presenza di una persona in casa e alle 2:28 il pacemaker di Guthrie aveva perso la connessione con l’app di controllo sul cellulare della donna, che è rimasto in casa insieme al suo orologio digitale, il suo portafoglio, il suo apparecchio acustico, e i suoi farmaci che assume quotidianamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L'Fbi ha reso pubbliche quattro foto di un uomo mascherato, sospettato di essere coinvolto nella scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah Guthrie.

Le autorità negli Stati Uniti hanno fermato un sospettato nell’ambito del caso del rapimento di Nancy Guthrie, l’84enne madre della giornalista Savannah Guthrie.

Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista NBC Savannah Guthrie, è scomparsa nella notte tra il 30 e il 31 gennaio a Tucson, Arizona. Telecamere manomesse, tracce di sangue, immagini di un uomo armato diffuse dall’FBI e false richieste di riscatto:... x.com