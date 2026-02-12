Conte squalificato? C’è la decisione del Giudice Sportivo dopo Napoli-Como

Dopo la partita di martedì sera contro il Como, il giudice sportivo ha deciso che Antonio Conte sarà squalificato. La decisione arriva in seguito alle parole dure rivolte dall’allenatore del Napoli all’arbitro Manganiello, che avevano già acceso le polemiche. La squadra azzurra si prepara ora alla delicata trasferta di Roma, mentre l’allenatore dovrà saltare la prossima partita. La squalifica di Conte rischia di influenzare il clima in casa Napoli in vista delle prossime sfide.

La sfida di martedì sera contro il Como è ancora ben impressa nella mente degli azzurri. Un'eliminazione dalla Coppa Italia che brucia ancora e che poteva aggravare ancora di più la settimana partenopea, con il delicato match di domenica alla Roma, dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale per la parole rivolte da Antonio Conte all'arbitro Manganiello. Una decisione non ancora arrivata, a differenza di quella del Giudice Sportivo. Conte siederà in panchina contro i giallorossi? La decisione. Il tutto ruotava intorno alle sanzioni dei quarti di finale di Coppa Italia del Giudice Sportivo.

